Club Volharding uit Beveren loopt 10 km ter herdenking van Kris Smet

Beveren/Kruibeke Invoering diftar zorgt voor verwarring in polderge­meen­ten: “Protest bij opstart valt snel stil als men voordeel inziet”

De overschakeling van zakken naar containers voor het aanbieden van restafval is in Kieldrecht en Verrebroek deze maand niet rimpelloos verlopen. Heel wat inwoners bleven hardnekkig hun zakken buiten zetten. Volgens Ibogem werd er via sociale media verkeerde info verspreid. “De opstart zorgt altijd voor strubbelingen, maar in Kruibeke is de hoeveelheid restafval het voorbije jaar wel met 35 procent gedaald”, zegt voorzitter Jens De Wael.

18 mei