Chocolatier Greet (53) sluit eind juni deuren van Be-Chocolate: “Om onze droom van B&B na te jagen in Zuid-Afrika”

HUIZEN­JACHT. Lotenhulle en Poeke, twee dorpen tussen Aalter en Deinze: “Weinig nieuwbouw, dus weinig aanbod”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen, en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek op de lokale immomarkt. Deze week: Lotenhulle en Poeke, twee dorpen uit de fusiegemeente Aalter. Maar je moet veel geduld - of geluk - hebben, want het aanbod is er bijzonder beperkt. “Lotenhulle en Poeke zijn rustig gelegen dorpen waar weinig te koop komt”, zegt Stijn Mortier van Immo M-Project