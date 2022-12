Chinese wolhandkrab gespot in buurt van Hof Ter Saksen, voorlopig geen maatregelen

HaasdonkEr werd melding gemaakt van een Chinese wolhandkrab in de buurt van het domein Hof Ter Saksen. Deze krabbensoort uit Oost-Azië is met schepen mee naar Europa gereisd en heeft in onze wateren geen natuurlijke vijanden. Groen vraagt de gemeente om maatregelen te nemen.

“Wolhandkrabben zijn omnivoren die algen, wormen, schelpdieren en kleine vissen eten. Daardoor vormen ze een bedreiging voor inheemse soorten”, zegt gemeenteraadslid Stijn De Munck (Groen). “Voor het natuureducatief centrum Hof ter Saksen is de wolhandkrab een regelrechte ramp. De soort hier uitroeien is vrijwel onmogelijk omdat ze zich in zee voortplant. De lokale overlast kan wel beperkt worden met bijvoorbeeld valemmers.”

Schepen van milieu Filip Kegels (N-VA) nuanceert het verhaal. “Er is enkel melding van gemaakt met een foto op facebook. Het beeld is nagekeken door zowel het Agentschap Natuur en Bos als het Instituut voor Natuurbehoud. Beide bevestigen dat het om de Chinese wolhandkrab gaat maar onze diensten hebben het hele domein afgespeurd en nergens een exemplaar gevonden. Het klopt dat de soort ook in onze regio opduikt maar we gaan wel pas maatregelen nemen als we de krabben zelf effectief waarnemen.”

Volgens De Munck is dat een wat late reactie. “Vorig jaar waren er ook al meldingen van de wolhandkrab in Vrasene. We vragen dat de gemeente een duidelijke communicatie opstart naar de bevolking om waarnemingen te kunnen melden. Als we weten waar ze gespot worden kunnen we ook gepast reageren voor het te laat is.”

