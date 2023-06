Chemiebedrijf INEOS in Doel schrapt 56 van de 182 banen: “Energieprijzen enorm gestegen, maar vraag naar onze producten gekelderd”

Premier De Croo proeft frietjes van Re­mo-Frit: “We hebben zelfs frietkoten in Kopenhagen en Litouwen als klant”

Premier Alexander De Croo heeft woensdag een bezoek gebracht aan het aardappelverwerkend bedrijf Remo-Frit in Verrebroek. De verse voorgesneden frieten van het bedrijf worden niet alleen in België verdeeld, maar ook in de omringende landen. “Het is verrassend hoe men hier de volledige aardappel benut en zelfs uit de schillen warmte en elektriciteit produceert”, zegt De Croo onder de indruk.