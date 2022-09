Chauffeur verliest controle op kruispunt en knalt tegen gevel van gebouw

Kallo Lanxess kan voortaan 260.000 liter afvalwater per uur zuiveren: “Want nu meer dan ooit zuinig omspringen met ons water”

Chemiebedrijf Lanxess heeft op zijn site in Kallo een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen die 260.000 liter per uur kan behandelen. Het gaat om een investering van 12 miljoen euro. Een serieus prijskaartje, maar wel te verantwoorden in deze tijden van waterschaarste.

