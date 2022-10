Chauffeur onder invloed van alcohol en drugs vlucht weg na ongeval

De politie had iets voor 21 uur melding gekregen van passanten over een gevaarlijke rijgedrag. Een patrouille trok ter plaatse en moest niet lang zoeken. Aan de Melseledijk lag naast het viaduct een auto op zijn dak in de gracht. Van de chauffeur was geen spoor maar in het voertuig werden wel sterke drank en drugs aangetroffen. Aan de hand van de nummerplaat kon de eigenaar opgespoord worden, een 31-jarige man uit Vrasene. De agenten troffen hem thuis aan terwijl hij net zijn natte kleren wou wisselen. De man bleek onder invloed van zowel alcohol als drugs. Zijn auto was ook niet gekeurd. Er wacht hem dus nog een peperdure rekening.