Chauffeur (63) overleden nadat hij met auto overkop gaat in voortuin

Beveren/Sint-Niklaas INTERVIEW. Guy Tindemans (63) ontfermde zich over honderden kinderen bij tehuis Hof ter Welle: “Ze botsen later soms met hun kop tegen de muur. Maar onze deur blijft open”

“Onze jongeren hebben ook recht op kindergeld. Al was dat voor sommigen de ‘goudpot’ waarmee ze niet konden omgaan.” Guy Tindemans (63), afscheidnemend directeur van Hof ter Welle in Beveren, het ‘weeshuis’ in de volksmond, had de voorbije 42 jaar honderden kinderen onder zijn hoede. Een groot deel van hen zag hij iets van hun leven maken. Voor anderen was het vallen en opstaan. En bij enkelen ontspoorde het helemaal. “Maar in al die jaren heb ik ook veel geleerd van die jongeren.”

31 december