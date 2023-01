Chauffeur (63) overleden nadat hij met auto over de kop gaat in voortuin

Buiten bewustzijn

Enkele arbeiders, die aan de overkant van de straat aan het werk waren, zagen alles gebeuren. “We waren bezig met het aanleggen van een oprit toen we plots een wagen hard hoorden optrekken gevolgd door een luid gekraak”, getuigen ze. “Toen we ons omdraaiden zagen we die auto met een rotvaart over het voetpad scheuren, recht de voortuin in van de woning aan de overkant van de straat. Toen de wagen de haag raakte werd hij een meter omhoog gekatapulteerd en kwam het voertuig met een harde klap weer neer op zijn kant. We zijn meteen naar het wrak gelopen en zagen door het raampje dat de bestuurder niet meer bij bewustzijn was. Doordat de auto gekantelde lag, raakten we zelf helaas niet in de wagen om hulp te bieden. We hebben dan maar meteen de hulpdiensten gebeld. Die waren bijzonder ter plaatse en hebben al het nodige nog ondernomen,” vertelt één van de arbeider aangeslagen.