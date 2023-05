C&A opent binnenkort de deuren in Warande: “Bezettingsgraad van shopping center tot 90% gestegen”

Omstreden nijlganzen gered van euthanasie: “Vleugels ingekort en vrijgela­ten op omheinde vijver”

De veelbesproken nijlganzen die gevangen werden in het stadspark van Sint-Niklaas zijn in extremis dan tóch niet geëuthanaseerd. De vogels zijn woensdag vrijgelaten in de omheinde vijver van Dierencentrum Waasland in Haasdonk. Hun vleugels werden ingeknipt, zodat ze niet kunnen wegvliegen. Daarmee komt er een ‘happy end’ aan het ganzenverhaal dat een storm van verontwaardiging deed losbarsten.