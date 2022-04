CDKN opent nieuwe concept store in Warande Beveren: “Meer dan negentig ‘friends’ onder één dak”

CDKN Concept Store staat voor ‘Criminal babies, Dandy kids, Killer women en Notorious men’ en is een initiatief van de creatieve onderneemster Caroline Degeyter. “Ik wou graag zowel kleine als grotere Belgische ondernemers samenbrengen onder één dak om de krachten te bundelen en hun merk te boosten. In tegenstelling tot gelijkaardige winkels, kunnen ondernemers zelf beslissen hoeveel budget ze spenderen aan hun corner en ze mogen ook zelf bepalen om al dan niet in de winkel te staan om hun producten te verkopen. Zo kunnen dus ook startups makkelijk hun merk verkopen op toplocaties.”

Negentigtal friends

CDKN had reeds 6 vestigingen en doet er nu in één klap nog drie nieuwe vestigingen bij, waaronder dus ook Beveren. Samen met een negentigtal ‘friends’ –zoals Caroline haar partners noemt– neemt de CDKN Concept Store haar intrek in het vroegere pand van Esprit. “Een hele uitdaging want de drie nieuwe vestigingen moesten wel op enkele dagen opgebouwd worden”, vult Richelle Emeis aan. “Hier in Beveren hebben we een groot pand ter beschikking. We zullen nog niet meteen alle ruimte invullen maar het is wel de bedoeling om de komende dagen en weken het gamma verder uit te breiden.”