Catering Lombaerts opent nieuwe feestzaal in historisch kasteel: “Chateau Pironne als eerbetoon aan bevrijdingsbrigade”

Beveren/Nieuwkerken-WaasOp de grens van Beveren en Nieuwkerken heeft Chateau Pironne de deuren geopend. De gloednieuwe feestlocatie is ondergebracht in het voormalige kasteel Sint-Maarten aan de Westakkers. Het historische gebouw en bijhorende parkdomein moeten de nieuwste place to be worden voor onder andere trouwfeesten en bedrijfsevents.

Catering Lombaerts is al jaren een gevestigde waarde in Beveren en omstreken. Om hun activiteiten verder uit te bouwen, zochten zaakvoerders Steve Lombaerts en Michaël De Wreede al een tijdje naar een nieuwe locatie. “Het toeval heeft ons hier doen belanden”, zegt Michaël. “We waren eigenlijk gaan kijken naar Villa Belvedere aan de overkant van de N70. Toen we terug naar de wagen stapten, viel ons oog op dit kasteel. Het is enigszins aan het zicht onttrokken door het enorme park. We zagen meteen het potentieel en zijn vervolgens bij de eigenaars gaan aankloppen.”

Volledig scherm Pronkstuk is de oranjerie waarvan de verlichting tegelijk een kunstwerk is. © Kristof Pieters

Militair verleden

De restauratie van het kasteel verliep bijzonder vlot. Het gebouw werd compleet gerenoveerd met veel respect voor zijn authentieke charme. Het pronkstuk is de oranjerie en het kunstwerk aan het plafond dat ook dienst doet als verlichting. De naam van de nieuwe feestlocatie was lang een goed bewaard geheim gebleven. Het kasteel Sint-Maarten staat in de volksmond al lang bekend als het ‘witte kasteel’. Met Chateau Pironne krijgt het historisch gebouw niet alleen een ander elan, maar ook een gloednieuwe naam. “De naam is een eerbetoon aan de rijke geschiedenis van het pand”, licht Steve Lombaerts toe. “Het werd opgetrokken midden negentiende eeuw en decennia lang gebruikt als mess voor de officieren van het kwartier Westakkers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef ook de Belgische Brigade Piron hier gedurende enkele maanden. De hoge officieren uit de geallieerde legers kwamen er toen samen voor belangrijke strategische beslissingen. Die historiek wilden we meenemen in ons verhaal. We starten iets nieuws, maar vonden die knipoog naar het verleden wel belangrijk.’

Volledig scherm De authentieke elementen van het kasteel werden bewaard. © Kristof Pieters

Dat vindt ook schepen van feestelijkheden Laura Staut (CD&V) die Chateau Pironne vrijdagavond officieel mocht openen. “Als historica raakte het me altijd wanneer erfgoed geëerd wordt en een mooie herbestemming krijg. Erfgoed wordt vaak als een last bekeken maar hier is het omarmd en is het potentieel naar waarde geschat. Het is tegelijk een mooi eerbetoon aan de uitzonderlijk figuur van Jean-Baptiste Piron die met zijn brigade heeft meegestreden voor de bevrijding van België.”

Veel interesse

De boekingen lopen intussen vlot binnen. Er zijn dan ook heel wat feestzalen in de regio die de voorbije jaren de deuren sloten zoals Scala en Olympia in Beveren of het Hof van Keulen in Kallo. Steve en Michaël zijn zelf bijzonder tevreden over het eindresultaat. “Alles kan hier, van kleine familiemomenten zoals een babyborrel of communie tot grote feesten zoals een trouw of bedrijfsevent. Voor ons is het ook een opportuniteit om als cateringbedrijf verder te groeien. Een vaste locatie geeft je een gezicht en meer herkenbaarheid, iets wat we in het verleden misschien misten.”

Opendeur

Het eerste feestje organiseert Chateau Pironne zelf. Zaterdag 4 juni staat de officiële opendeurdag gepland. Van 10 tot 17 uur is iedereen welkom om de sfeer van de nieuwe locatie te komen opsnuiven met een drankje.

