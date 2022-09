Carry Goossens en Jan Van de Perre samen op de planken voor 100-jarig jubileum van Kunst Verdelt: “In de rol van twee gepensioneerde komieken die nog één keer willen schitteren”

KieldrechtAl honderd jaar brengt toneelgezelschap Kunst Veredelt amusement en vertier in Kieldrecht. Ter gelegenheid van het jubileum keert een oude bekende nog eens terug: acteur Carry Goossens. Het was al lang een droom van hem en voorzitter Jan Van de Perre om nog eens samen op de planken te staan. “En dat doen we in de rol van twee komieken die samen nog één keer willen schitteren”, klinkt het lachend.

Carry is natuurlijk wereldberoemd geworden in Vlaanderen door zijn rollen in F.C. De Kampioenen, Lili en Marleen, Code 37 of Professor T. En onlangs bracht hij de Vlaamse cultheld Kapitein Zeppos opnieuw tot leven. Wat velen niet weten is dat hij ook een sterke band heeft met Kieldrecht en Kunst Veredelt in het bijzonder. “Het is namelijk hier dat hij 38 jaar geleden zijn vrouw Chris Bus heeft leren kennen”, blikt voorzitter Jan Van de Perre terug. “Chris was lid van ons gezelschap en woonde toen in Prosperpolder. De vonk is overgeslagen en niet alleen op Chris maar ook op Kunst Veredelt want Carry is nauw met ons gezelschap verbonden gebleven.”

Samen op de planken

Ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum stelde Carry voor om het stuk De Sunshine Boys te brengen, een bekende komedie van Neil Simon. Hij regisseert het niet alleen maar speelt ook één van de hoofdrollen. De andere hoofdrol is voor voorzitter Jan Van de Perre. “Het was al lang een wens om nog eens samen op de planken te staan”, vertelt Jan. “Carry sprak me er jaren geleden al over aan. Door de drukke agenda’s was het er nog niet van gekomen en vorig jaar strooide corona roet in het eten maar nu is het dus eindelijk zover.”

Quote Voorbij eeuw waren er slechts twee pauzes: tijdens de oorlog en toen de televisie werd gelanceerd Jan Van de Perre, Voorzitter Kunst Veredelt

Voor Kunst Veredelt is het meteen de start van een jubileumfeest dat tot volgend jaar zal duren. “We werken intussen namelijk ook al aan een nieuwe productie en dat zal de musical Annie worden, een massaspel in een regie van Marc Boon”, kan Jan al verklappen. Het gezelschap kreeg van de gemeente meteen ook een mooi verjaardagscadeau. De nagelnieuwe foyer van OC Ermenrike werd deze week namelijk opgeleverd.

Met zijn honderd jaar is Kunst Veredelt de oudste toneelkring van Beveren. “We zijn eigenlijk continu bezig gebleven met twee uitzonderingen: tijdens de oorlog én in de jaren zestig is het ook eens stilgevallen. Die laatste keer was door de opkomst van de televisie. Plots bleef iedereen thuis. Gelukkig is de draad nadien toch terug opgepikt.”

Jeugdwerking

Vandaag telt Kunst Veredelt een zeventigtal leden waarvan zeventien acteurs en actrices. “En dat is best nog een mooi aantal voor een toneelgezelschap de dag van vandaag”, vindt de voorzitter. “We hebben natuurlijk een moeilijke periode achter de rug door corona maar de goesting is bij de leden nog altijd even groot. We prijzen ons ook gelukkig dat we een eigen jeugdwerking hebben. Ons bekendste jeugdproduct is Maarten Bosman die onder meer in Flikken heeft geacteerd. Ook hij keerde later trouwens nog terug om in de regiestoel te zitten.”

Praktisch

Maar eerst is er dus De Sunshine Boys waarin Carry Goossens en Jan Van de Perre een gepensioneerde komische duo spelen dat nog één keer samen gaat optreden in een tv-special. “Een rol die ons dus echt wel op het lijf is geschreven”, klinkt het in koor. Er zijn voorstellingen op 1,7, 8, 14, 15 en 17 oktober om 20 uur en op zondag 2 en 9 oktober om 15 uur. Kaarten kosten 14 euro in voorverkoop via www.kunstveredeltkieldrecht.be of 15 euro aan de kassa.

Volledig scherm © rv

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.