Cabrio for Cancer krijgt vervolg, bezieler Marc (53) genomineerd voor Be Heroes: “Lotgenoten even alle zorgen laten vergeten”

MelseleOp zondag 28 augustus vindt voor de tweede keer Cabrio for Cancer plaats. Een rondrit in het Waasland waarbij cabrio-eigenaars een unieke dag bezorgen aan personen die strijden tegen kanker. Initiatiefnemer Marc Le Moine werd intussen genomineerd voor Be Heroes, een organisatie die personen viert die zich inzetten voor hun medemens.

Marc Le Moine, leerkracht op het GTI Beveren, kreeg zelf twee jaar geleden de diagnose van lymfeklierkanker. Tijdens de zware behandeling besloot hij een puntje op de bucketlist af te vinken en kocht hij zijn droomwagen, een tweedehands BMW Z4. “Ik had altijd al een cabrio gewild maar dat was eerst iets voor als ik op pensioen zou gaan. De kanker deed me beseffen dat je dit soort plannen beter niet uitstelt. Mijn schoonzus overleed op 54-jarige leeftijd ook aan kanker. Dit maakt het nog meer emotioneel.”

Warme reacties

Marc genoot zo hard van het cruisen op landelijke wegen en het maken van uitstapjes dat het idee groeide om ook lotgenoten in dit geluk te laten delen. Vorig jaar vond de eerste editie plaats van Cabrio for Cancer. “Een twintigtal kankerpatiënten beleefden een ongelooflijk mooie dag. Ik kreeg zo’n warme reacties dat een vervolg niet kon uitblijven.”

Be heroes

Zijn schoonbroer Dirk Verhelst nomineerde hem intussen voor Be Heroes, een burgerbeweging die de helden van onze samenleving wil vieren en hen de dank en waardering geven die ze verdienen. Het Koninklijk Paleis steunt de actie en onze vorst zal begin september een aantal van deze helden uitnodigen op het paleis. “Wat Marc doet is fantastisch en verdient een pluim. In juni organiseerde hij ook nog een privé rondrit voor een vrouw met vergevorderde kanker omdat ze er misschien in augustus niet meer bij zou zijn. Ze beleefde een geweldige dag. We duimen dan ook dat Marc door de koning ontvangen wordt maar voor ons is hij sowieso een held.”

Volledig scherm © rv

“Ik voel me vereerd met deze nominatie”, reageert Marc. “Maar ik wil vooral ook het hele team achter deze organisatie bedanken. Het geeft enorm veel extra energie om met deze positieve mensen samen te werken.”

Passagiers gezocht

Op zondag 28 augustus organiseert hij samen met enkele vrienden voor de tweede keer C4C, Cabrio for Cancer. De rit vertrekt op het kerkplein van Melsele en eindigt s’ avonds in CC Boerenpoort in Melsele. Daar wordt dan nog een menu wordt aangeboden in samenwerking met enkele leden van de harmonie Kunst & Vreugd. “Momenteel zoeken we nog passagiers die mee willen rondrijden,” zegt Marc. “Sommigen vinden het moeilijk om de stap te zetten, maar we merken dat de deelnemers van vorig jaar er echt veel deugd van hadden. Het is een zorgeloze dag, we houden rekening met hun noden en het praten met lotgenoten zorgt voor veel solidariteit.” Ook sponsors en cabrio-eigenaars zijn nog welkom. Zo is het evenement gratis voor de deelnemers en gaat de opbrengst naar Kom op tegen Kanker.

Ken je een kankerpatiënt die ook gek is van auto’s of geniet van een rit door de streek? Stuur de gegevens dan door naar Marc.le.moine1@telenet.be of 0485 60 60 01.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.