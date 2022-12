Buurtwinkel De Fijnkost sluit de deuren door hoge energiefactuur en inflatie: “Kleinere handelszaken voelen crisis als eerste”

Mechelen Chauffeur krijgt 37 maanden cel met uitstel voor dolle achtervol­ging na ‘aanslag’ in drugsmili­eu: “We moesten de woning beschieten, maar het geweer haperde”

Nederlander M.A. (21) is veroordeeld tot een celstraf van 37 maanden met uitstel. Hij en een minderjarige kregen begin dit jaar de opdracht om een woning in Mechelen te gaan ‘bekogelen’. Alleen haperde het geweer en werden ze opgemerkt. Wat volgde was een wilde klopjacht waarbij er werd ingereden op de achtervolgende politie-agenten.

20 december