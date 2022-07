Bussen veroorzaken overlast in Merodestraat: “Oplossing is nieuwe stopplaats voor De Lijn maar hulpverleningszone ligt dwars”

KieldrechtDe bewoners van de Merodestraat in Kieldrecht vragen de gemeente iets te ondernemen tegen de overlast van lijnbussen. Die zorgen voor geluidshinder en trillingen in de huizen. Mogelijk is dit een gevolg van fouten bij de heraanleg. Er ligt een oplossing op tafel maar daarvoor moet wel de huidige stopplaats voor bussen verhuizen naar de site van de brandweerkazerne en daar ligt men dwars.

De Merodestraat telt een 120-tal woningen, vooral rijhuizen. Bij de heraanleg enkele jaren terug werd gekozen voor een ontwerp met geschranste parkeervakken, enkelrichting en een zone 30. Op papier zag het er volgens de bewoners echter beter uit dan in de realiteit. “Want de beloofde verkeersremmers zijn er nooit gekomen en men kan nog steeds tegen hoge snelheden door de straat rijden”, getuigen Tim Van Broeck, Pieter Schellemans en Dave Wels. “Vooral lijnbussen zijn een probleem. Door de slechte heraanleg hebben we meer last van geluidshinder en trillingen. Verschillende woningen vertonen intussen al barsten.”

Wegdek in beton

Dat er zoveel lijnbussen door de straat rijden heeft te maken met de huidige stopplaats in de Kouterstraat. Chauffeurs van De Lijn beginnen of eindigen hun route op die plek en stationeren er om hun verplichte pauze te nemen. Omdat de bussen er niet kunnen draaien, rijden ze telkens een ommetje via de Merodestraat. “Het gaat om twee lijnen richting Sint-Niklaas en Antwerpen maar in de ochtendspits rijden er soms vier tot vijf bussen na elkaar door de straat”, legt Tim Van Broeck uit. “Bovendien lijken de chauffeurs steeds bijzonder gehaast te zijn want aan de snelheidsbeperking van 30 km/uur houdt men zich niet. Door de afwezigheid van plateau’s is er ook geen enkele fysieke barrière om deze snelheid af te dwingen. Vroeger reden de bussen hier ook maar toen was er een wegdek in asfalt in plaats van beton. Zelfs tegen een snelheid van 50 km/uur zorgde dat voor veel minder trillingen en lawaai.”

Keerpunt voor bussen

Schepen van openbare werken en mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) erkent het probleem. “Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de klachten zijn toe te schrijven aan lijnbussen. Daarom hebben we in overleg met De Lijn beslist om een keerpunt aan te leggen ter hoogte van de Texam-site in de Kouterstraat. Dan zouden bussen niet meer moeten omrijden via de achterliggende Merodestraat. Tegelijk kunnen we infrastructuur voorzien met onder meer een toilet voor de buschauffeurs. Het plan is klaar en er is een akkoord met De Lijn maar jammer genoeg ligt de Hulpverleningszone Waasland dwars. De schrik bestaat dat de bussen het uitrijden van brandweerwagens kunnen belemmeren bij dringende interventies.”

Negatief advies

De schepen betreurt het negatief advies en hoopt de korpsleiding alsnog op andere gedachten te brengen. “Bewoners die schade lijden door de trillingen kunnen altijd klacht indienen. Het is wel nog niet uitgeklaard waar de fouten gebeurd zijn bij de heraanleg. Ontwerper en aannemer wijzen elkaar namelijk met de vinger.” Dat er geen plateau’s zijn aangelegd heeft ook te maken met de lijnbussen. “Want die zouden in de huidige situatie nog meer trillingen en lawaai veroorzaken”, legt Van Roeyen uit.

Parkeerdruk

De bewoners uit de Merodestraat betreuren ook dat er bij de heraanleg een aantal parkeerplaatsen gesneuveld zijn. “Vooral bij voetbalmatchen van KSK Kieldrecht is de parkeerdruk erg hoog”, klinkt het. Volgens schepen Van Roeyen is er echter compensatie voorzien achter de oude rijkswachtkazerne. “Momenteel is daar parkeergelegenheid in steenslag maar die krijgt later een definitief karakter als buurtparking. Het is misschien iets verder stappen voor sommige bewoners maar het compenseert wel het verlies aan plaatsen in de straat.”

