Bushaltes Gentseweg (N70) krijgen make-over: “Ook middeneiland om oversteek veiliger te maken”

BeverenOp maandag 10 oktober start een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van de bushaltes op de N70 in Beveren, ter hoogte van de Kruisstraat. De haltes worden comfortabeler en toegankelijk gemaakt en er komt een middeneiland voor een meer veilige oversteek van de gewestweg.

De bushalte op de Gentseweg is één van de laatste op het traject die nog niet voldoet aan de nieuwe normen van toegankelijkheid. Het is de bedoeling om de haltes aan weerszijden van de weg verhoogd aan te leggen zodat men ook vlot met een rolstoel of kinderwagen de bus op kan. Er komt ook een oversteekplaats met een middeneiland op de N70.

Drie fases

De werken zijn opgesplitst in drie fases en zullen naar verwachting klaar zijn op 25 november. Tijdens de tweede en derde fase van de werken is een omleiding voorzien. Tijdens de eerste fase is doorgaand verkeer op de N70 mogelijk in beide richtingen, via versmalde rijstroken. Ter hoogte van de volledige werfzone geldt een snelheidsbeperking van 30 km/uur. De eerste fase loopt van maandag 10 tot vrijdag 28 oktober en situeert zich aan de zuidzijde van de N70. Het verkeer richting Sint-Niklaas passeert daarbij over de parkeerstrook ter hoogte van de Kruisstraat. De parkeerplaatsen zullen daarom tijdelijk niet beschikbaar zijn. Het fietsverkeer passeert de werfzone via een fietscorridor, aangelegd op de rijbaan. Tijdens de herfstvakantie werkt de aannemer niet en wordt de rijweg opengesteld voor alle verkeer.

Omleiding

In de tweede fase, van maandag 7 tot 21 november, krijgen de bushaltes aan de noordzijde van de N70 een make-over. Het gemotoriseerd verkeer richting Beveren volgt een omleiding via de ovonde naar de Vossekotstraat - Tassijnslaan - Stuurstraat - Kruisstraat - Gentseweg. In de Stuurstraat en de Kruisstraat wordt tijdens de omleiding enkelrichtingsverkeer ingevoerd. Het verkeer richting Sint-Niklaas kan doorrijden op de N70. Het fietsverkeer passeert de werfzone, net zoals in de eerste fase van de werken, via een fietscorridor.

In de laatste fase van de werken, van maandag 21 tot vrijdag 25 november, legt de aannemer middeneilanden aan ter hoogte van de bushaltes, met een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers. Het verkeer richting Beveren volgt in deze fase dezelfde omleiding als in fase twee. Ook in fase drie kan het verkeer richting Sint-Niklaas over de N70 rijden. Fietsers kunnen opnieuw gebruikmaken van de fietspaden langs de Gentseweg.

Gedurende de periode van de werken zijn winkels en woningen steeds bereikbaar. Het openbaar vervoer volgt dezelfde omleiding als het gemotoriseerd verkeer. De Lijn heeft eveneens tijdelijke haltes voorzien waar nodig.

