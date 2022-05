Burgercollectief Tegengas fietst 300 km van Doel naar Tihange uit protest tegen gas- en kerncentrales

DoelBurgerbeweging Tegengas is woensdag van start gegaan met een vijfdaagse fietstocht langs zeven locaties in ons land waar mogelijk nieuwe gascentrales komen. De fietsers hielden vandaag ook halt aan de kerncentrale van Doel. “Want kernenergie mag geen alternatief zijn”, zegt woordvoerster Ike Teuling.

Tegengas is een collectief van omwonenden van bestaande en geplande gascentrales, milieuactivisten en leden van de anti-kernenergiebeweging. Een tiental dappere fietsers vertrokken gisteren vanuit Doel voor een 300 km lange fietstocht tot in Tihange waar ze zondag willen aankomen. Puur op mankracht want elektrische fietsen komen er niet aan te pas. Het burgercollectief Tegengas wil namelijk ook een pleidooi houden tot meer energiezuinigheid. “Want daar ligt de sleutel om ons onafhankelijker te maken van gas en kerncentrales”, legt Ike Teuling uit. “Daarnaast moest er volop worden ingezet op hernieuwbare energie.”

Zeven haltes

De tocht gaat langs zeven locaties waar mogelijke gascentrales kunnen gebouwd worden. Onderweg sluiten plaatselijke actiegroepen van Tegengas zich bij het gezelschap aan. Het is de tweede keer dat Tegengas een soortgelijke fietstocht organiseert. “En we blijven dit doen tot alle plannen voor nieuwe gascentrales opgeborgen zijn”, vervolgt Teuling. “In de eerste plaats omwille van het klimaat want elke vorm van CO2-uitstoot is teveel. De oorlog in Oekraïne confronteert ons nu ook met andere gevolgen van die onafhankelijkheid.” Kerncentrales stoten dan wel geen CO2 uit maar zijn volgens de actievoerders toch geen alternatief. “Te gevaarlijk én bovendien zitten we met het kernafval opgescheept.”

In Doel werd woensdag een ludieke actie gehouden met enkele schildersezels op de Scheldedijk. “Omdat we de kerncentrale sinds kort niet meer mogen fotograferen, leggen we alles maar op het witte doek vast”, klinkt het lachend.

