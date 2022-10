Burenprotest tegen rooien van halve hectare bos: “Bijna elk stukje groen verdwenen en vervangen door huizen”

MelseleBewoners uit de Alexander Farnèselaan en de Geuzenlaan in Melsele hebben bezwaar ingediend tegen een nieuwe verkaveling in de buurt. Hiervoor moet een bos van een halve hectare verdwijnen. “Het is jammer dat ook dit laatste stukje groen in onze omgeving nu ook moet verdwijnen”, klinkt het. Ook het agentschap Natuur en Bos geeft ongunstig advies. Oppositiepartij Groen stelt voor om de plannen te hertekenen en het bos te integreren in het project als gemeenschappelijke tuin.

Een projectontwikkelaar diende een aanvraag in voor een nieuwe verkaveling van 42 eengezinswoningen en een appartementsgebouw met 18 flats. Hiervoor moet echter wel een privaat bos van een halve hectare en een aanpalend weiland wijken. De hele zone is ingekleurd als woongebied en de buurt beseft dat ze de verkaveling moeilijk zal kunnen tegenhouden. “Maar dat is ook niet onze vraag”, benadrukt Boris Billet. “We zijn ons bewust dat er nieuwe woningen moeten komen door het stijgend bevolkingsaantal, maar we zien het project in zijn huidige vorm helemaal niet zitten. Het kan namelijk ook anders door het bos te integreren in het project. Dat is ook een voordeel voor de toekomstige bewoners want iedereen snakt naar een stukje natuur in deze steeds meer verstedelijkende omgeving.”

Volledig scherm Het bos is het laatste stuk groen in de ruime omgeving. © google

Het bos staat er volgens de buurtbewoners al meer dan 40 jaar. “Het is intussen uitgegroeid tot een thuis van verschillende diersoorten met honderden vogels die elke avond van en naar de naburige waterplas vliegen. Een bos dat ook voor een buffer zorgt tegen de lawaaierige N70 achter ons”, zegt Boris. “Ik en mijn vrouw wonen hier al 30 jaar en in die tijd hebben we al heel wat zien veranderen. De laatste vijf jaar is echter bijna elk stukje groen rondom ons verdwenen en vervangen door huizen. Het is een gevoel dat veel andere inwoners van Melsele ook hebben. Ons landelijke dorp dreigt meer en meer opgeslorpt te worden als randstad van Antwerpen.”

Schadevergoeding voor bos

De buurtbewoners vragen nu aan de gemeente om wat spaarzamer om te springen met de laatste resterende open ruimte. 14 gezinnen namen een advocaat onder arm die gespecialiseerd is in omgevingsrecht. Ze wijzen op de hoge woondichtheid binnen het project, de reeds hoge graad van verharding en het weinige groen in de wijk, overlast van verkeer en het feit dat een groot deel van de Meersen al verkaveld werd en nog altijd braak ligt. Het agentschap Natuur en Bos gaf een ongunstig advies, maar de projectontwikkelaar kan het bos wel rooien mits hij een bosbehoudsbijdrage betaald van 32.212 euro.

Volledig scherm © rv

Alternatief

Groen diende zelf ook bezwaar in en stelt eveneens voor om het bos te integreren in de verkaveling. “Zo stappen we af van het idee dat iedere kavel een eigen zeer bescheiden tuintje moet hebben, maar kunnen we naar een grote gemeenschappelijke tuin gaan. Kwalitatief zou dit het project veel aantrekkelijker maken”, vindt gemeenteraadslid Bram Massar. “Het gemeentebestuur volgt echter blindelings de verkavelaar die alles maximaal wil ontwikkelen.” Groen zal het voorstel dinsdag ook doen op de gemeenteraad. Op de agenda staat dan namelijk het wegtracé van de nieuwe verkaveling.

