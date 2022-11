Brouwerij De Bock pakt brons en zilver op Brussels Beer Challenge

Gedurende drie dagen werd elk bier van de deelnemende brouwers door een vakkundige jury van 100 internationale bierkenners uit 20 landen zorgvuldig gecontroleerd en geproefd. De beste bieren werden beloond met een gouden, zilveren of bronzen medaille. De wedstrijd is intussen aan zijn 11de editie toe en is uitgegroeid tot één van de belangrijkste biercompetities wereldwijd. Met meer dan 1850 inzendingen wereldwijd werd het dit jaar de meest succesvolle editie tot nu toe.

In de categorie ‘Pale & Amber Ale: Golden Ale’ scoorde Remi een bronzen medaille. In deze categorie werden tussen de 25-50 bieren ingestuurd. In de categorie ‘Dark Ale: Strong Dark Ale’ scoorde Desideer opnieuw een zilveren medaille. In deze categorie werden meer dan 50 verschillende bieren ingestuurd.

“We zijn erg trots om met deze twee bieren zo hoog te scoren in deze competitie”, zeggen meester-brouwer Pieter De Bock en zijn vennoot Jordi Bruynseel. “Als kleine brouwerij hebben we zowel grote Belgische als internationale brouwerijen kunnen aftroeven. Remi had al een bronzen en zilveren medaille gewonnen in deze competitie. Dat we jaar na jaar hoog scoren op deze competitie met telkens een wisselende jury geeft veel voldoening.”

Ook Desideer bevestigt het niveau en won voor het tweede jaar op rij een zilveren medaille. Eerder dit jaar vielen beide bieren ook al in de prijzen bij de ‘World Beer Awards’ met tweemaal zilver. “Onwaarschijnlijk toch? We dragen deze prijzen op aan onze grootvaders, Remi en Desideer, naar wie de bieren vernoemd zijn. Spijtig dat ze het niet meer hebben kunnen meemaken.”

