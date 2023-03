Bromfietsster aangereden op de Vesten

KSK Beveren haalt licentie binnen voor nationaal voetbal

Komende zaterdag speelt KSK Beveren haar eerste van vier finales in de strijd om zowel de titel in 1ste Provinciale als de promotie naar de nationale reeksen. Intussen heeft de club ook een licentie gekregen om het volgend seizoen in de nationale amateurreeksen aan te treden.