Broers Kamiel (72) en Luc (64) laten oldtimertractors brullen in strijd tegen kanker: “Geloof ons maar, die oudjes hebben nog heel wat in hun mars!”

Tractors hebben voor Luc en Kamiel al lang geen geheimen meer — de broers sleutelen er zowat elke dag aan. “We zijn er dan ook mee opgegroeid”, vertellen ze. “Thuis hadden we een loonbedrijf en deden we niets anders dan met tractoren te rijden. We namen ook al snel deel aan de eerste trekker-trek-wedstrijden in ons land, en intussen zitten we al zo’n 35 jaar in de sport.”

Trekker-trek, of tractor pulling, is een sport waarbij een tractor een andere tractor met een slede met zware gewichten over een zo groot mogelijke afstand moet slepen. En een louter lokale bezigheid is het allerminst: de jongste generatie van de familie Stuer is op internationaal niveau actief. Luc en Kamiel houden het zelf tegenwoordig wel wat rustiger en beperken zich tot oldtimers. Hun uitvalsbasis is de garage van het bedrijf Stuer-Egghe, in het Industriepark-Noord in Sint-Niklaas. Dat bedrijf is Europees marktleider in de fabricage van botsabsorbeerders, en werd in 1978 opgericht door Kamiel. Hij gaf de fakkel intussen door aan zijn kinderen, en kan zich dus volledig toeleggen op de restauratie van tractors.

Volledig scherm De grootste en kleinste tractor in de verzameling van Kamiel en Luc Stuer. © Kristof Pieters

“We hebben hier in het industriepark zo’n dertig exemplaren staan in een loods, in alle maten en gewichten”, tonen de broers. “Onze voorliefde gaat wel uit naar exemplaren van het merk Ford. Het mogen dan wel oudjes zijn, maar ze zijn nog lang niet versleten. En dat willen we graag eens aan een groter publiek laten zien tijdens een trekker-trek voor oldtimers.”

De familie Stuer bezit zelf ook twee sleepwagens, maar die zijn een maatje te groot voor de oldtimers. Daarom bouwden Luc en Kamiel speciaal voor dit evenement een unieke sleepwagen. “Een half jaar lang hebben we hieraan gewerkt. Hij is acht ton zwaar en er kan nog eens zes ton extra gewicht aan toegevoegd worden.”

Steeds meer verzamelaars

Volgens de broers zijn er ook steeds meer verzamelaars van oldtimertractors. “Daarom hebben we een club opgericht waarmee we regelmatig rondritten organiseren. Voor ons eerste treffen met de trekker-trek verwachten we toch zo’n honderdtal deelnemers.”

Plaats van afspraak is de Bralstraat in Verrebroek, in het weekend van 7 en 8 mei. Op zaterdag is er een rondrit die om 10 uur start, zondag kan je de hele dag oldtimers bewonderen tijdens een tentoonstelling in openlucht, of in actie tijdens de trekker-trek. De toegangsprijs bedraagt 5 euro, inclusief parking. De opbrengst gaat integraal naar het Kinderkankerfonds. Bedoeling is om er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.

Meer info op de facebookpagina.

Volledig scherm © Kristof Pieters