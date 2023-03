Broers Borlée trainen atletiektalenten, met behulp van bedrijf Runner’s Lab: “Zelf opgegroeid op enkele honderden meters van de club”

Lichamen van bejaard koppel pas weken na overlijden ontdekt: “Licht in keuken brandde al zeker 10 dagen aan één stuk, zowel overdag als ’s nachts”

De hulpdiensten hebben maandag de levenloze lichamen aangetroffen van twee vereenzaamde bejaarde mensen in hun huis in de Van Eepoelstraat in Beveren. Het echtpaar was al minstens tien dagen overleden. Alles wijst op een natuurlijk overlijden.