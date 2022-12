Brasserie De Molen sluit de deuren en houdt uitverkoop: “We willen wel terugkeren maar de vraag is wanneer?”

Zwijndrecht Ontmante­ling van Sint-Martinus­kerk van start gegaan: “Nieuwe thuis zoeken voor meer dan 400 religieuze voorwerpen”

In Burcht is men gestart met het leeghalen van de Sint-Martinuskerk. Vanaf 1 januari is het gebouw officieel ontwijd en aansluitend start de herinrichting als ontmoetingscentrum. De kerkraad is belast om voor al het meubilair, kunstwerken en ander religieus erfgoed een nieuwe thuis te zoeken. Als eerste is het orgel nu gedemonteerd. Dat gaat naar een kerkje in Polen.

6 december