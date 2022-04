Brandweermannen wuiven collega Erwin Staut uit na 39 jaar dienst

Erwin begon zijn carrière in 1982 als stagiair vrijwillig brandweerman. In 1989 werd hij beroepsbrandweerman-ambulancier. Sinds de opening van de nieuwe brandweerpost Melsele aan de Keetberglaan in 2015, was hij daar de vaste waarde bij ploeg 3. Na bijna 34 jaar als beroepsbrandweerman was het woensdag zijn laatste werkdag. Na een kleine interventie op een havenbedrijf arriveerde Erwin terug met zijn collega’s in de kazerne. Daar hadden zijn collega’s een afscheidsverrassing. Er werd een klein houten huisje in brand gestoken dat Erwin mocht blussen. Na afloop was er nog een klein watergevecht met zijn collega’s. Helemaal afscheid nemen van de brandweer doet Erwin evenwel nog niet. Hij zal namelijk nog enkele jaren actief blijven als vrijwilliger bij de brandweerpost Beveren.