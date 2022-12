Brandweer zwaait zijn ‘ancien’ uit: Johan Van Mieghem (67) mag laatste brandje blussen op afscheidsfeest

BeverenDe brandweerpost Beveren heeft zijn afscheid genomen van de ancien van het korps. Johan Van Mieghem (67) mocht maandagavond symbolisch zijn laatste brandje blussen, iets wat zijn collega’s in scene hadden gezet. Hij was maar liefst 38 jaar lang actief. “Ik heb in die periode alles gezien, van grote bedrijfsbranden tot overstromingen en zelfs een windhoos”.

Johan begon zijn loopbaan bij de Beverse pompiers in 1984. “Ik was nogal sportief aangelegd en op aanraden van een vriend ben ik me gaan aanmelden als vrijwilliger bij de brandweer. Het bleek inderdaad op mijn lijf geschreven want ik heb het uiteindelijk toch 38 jaar volgehouden.” Johan combineerde het jarenlang met zijn vaste job bij de raffinaderij van ESSO. “Daar ben ik 7 jaar geleden al op pensioen gegaan. Bij de brandweer is het alleen maar drukker geworden. Doordat ik overdag vrij was, kon ik namelijk ook inspringen voor beroepskrachten om een shift mee te draaien. Een leeftijdsgrens is er niet als brandweerman. Je moet gewoon blijven slagen voor de proeven. De beslissing om te stoppen heb ik zelf genomen. Binnen enkele maanden word ik 68 jaar en de leeftijdskloof begint nu wel erg groot te worden met de jonge garde”, lacht Johan.

Windhoos

Gedurende zijn loopbaan maakte hij heel wat zware branden en ongevallen mee waarvan hij er sommige nooit zal vergeten. “Vooral de brand bij Katoen Natie zal me bijblijven maar ook de ramp met een gescheurde olietank van Total was bijzonder. Er zijn ook een paar zware overstromingen geweest in Vrasene maar de pittigste periode moet toch de doortocht van een windhoos geweest zijn. Toen hebben we dagenlang bomen moeten zagen.”

Grote evolutie

In de voorbije 38 jaar zag Johan heel wat veranderen. “Vooral op vlak van verkeersongevallen. In mijn beginperiode waren er nog tien dancings op de oude baan tussen Beveren en Sint-Niklaas. De auto’s hadden toen nog geen beschermende kooien zoals nu. Als we vandaag spreken over een gekneld slachtoffer is dat iemand die niet op eigen kracht meer uit de auto geraakt. Toen was het echt mensen van tussen het schroot proberen halen. Dat doe je op automatische piloot. Ik heb de knop altijd kunnen omdraaien want anders hou je dat niet vol natuurlijk.”

Volledig scherm Johan tijdens één van de vele interventies. © Kristof Pieters

Johan had ook de specialisatie van gaspakdrager, die ingezet worden bij ongevallen met gevaarlijke of giftige stoffen. “Branden worden net als 38 jaar geleden nog altijd met water geblust. De basis verander niet maar wel de manier waarop we branden bestrijden. Vandaag gaat het er heel wat professioneler aan toe.”

Kameraadschap

Naast thuis klussen, af en toe een reisje maken en tochtjes met zijn fiets maken door het Waasland met vrienden zal je Johan ook geregeld op het atletiekplein in Beveren kunnen tegenkomen om zijn kleinkinderen aan te moedigen. “Ik neem nu afscheid als actief brandweerman maar mijn collega’s hebben hem al verzekerd dat ik altijd welkom blijf in de kazerne. Ik ga de interventies wel missen maar de kameraadschap blijft. Ik heb hier vrienden gemaakt voor het leven en dat verdwijnt gelukkig niet na een pensioen.”

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.