24 jaar na doodvonnis krijgt spookdorp toekomstperspectief: “Waar is die onteigening eigenlijk goed voor geweest?”

Verrebroek Onderne­mers­kop­pel lanceert Box Mood: “Geschenk­doos op basis van iemands karakter of mood”

Voor sommige mensen is het vaak moeilijk om een passend geschenk te kopen. Dankzij Veerle Gillis en Peter Tommelein hoort die cadeaustress voortaan tot het verleden. Het koppel stelde zelf een aantal geschenkboxen samen op basis van iemands karakter of mood: passioneel, opgewerkt, creatief of ecologisch bewust.

29 maart