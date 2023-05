Bouw van nieuwe fietsbrug over E34 uit de startblokken

MPET-terminal heeft eerste volledig elektri­sche container­lift op het Europese vasteland

Op de MPET-terminal in Doel is donderdag een nieuwe containerlift in gebruik genomen die volledig elektrisch is. “Dit is een belangrijke mijlpaal voor de haven omdat deze straddle carrier de eerste volledig elektrische versie is op het Europese vasteland”, zegt duurzaamheidsmanager Francis De Ruytter.