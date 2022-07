Bouw van basiscomfortwoningen in Bijlstraat valt duurder uit dan verwacht

Momenteel zijn er voor heel Groot-Beveren zo’n 22 woningen voor noodopvang. Maar die zijn niet altijd in een even goede staat en bovendien liggen ze erg verspreid over alle deelgemeenten. De raad voor maatschappelijk welzijn besliste daarom om drie verouderde noodwoningen in de Bijlstraat te slopen en te vervangen door een nieuwbouw met 8 appartementen. Op de laatste zitting voor de zomervakantie werd het aanbestedingsdossier voorgelegd. Aan het project hangt een prijskaartje van zo’n 2,5 miljoen euro.

Raadslid Bram Massar (Groen) wil de noodzaak zeker niet in twijfel trekken maar stelt zich wel vragen bij de hoge kostprijs. “Omgerekend per flat gaat het om een bedrag van 311.000 euro. Dat lijkt ons toch wel aan de hoge kant voor een appartement met basiscomfort.” Volgens schepen Dirk Van Esbroeck (CD&V) werden er bij een eerste openbare aanbesteding geen offertes ingediend. “We hebben daarna zelf een zevental aannemers aangesproken waaruit twee offertes zijn geresulteerd. De kostprijs per unit ligt inderdaad vrij hoog maar er zit ook veel vast meubilair inbegrepen. De belangrijkste reden voor de prijs zijn de specifieke voorwaarden die we stellen. Het moeten namelijk modulaire woningen worden. Vandaag moeten we soms een gezin met vier kinderen in een kleine flat onderbrengen terwijl we morgen een grote woning beschikbaar hebben voor een alleenstaande. Dankzij het modulaire systeem kunnen de flats worden aangepast in functie van de grootte van de gezinnen. Deze bouwmethode heeft wel een invloed op de kostprijs.”