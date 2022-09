Bouw nieuw voetbalstadion uit de startblokken, maar PFAS-vervuiling strooit roet in het eten: “Onder saneringsnorm, maar we gaan grond niet hergebruiken”

KieldrechtAan Oud Arenberg is een aannemer in opdracht van de gemeente gestart met de bouw van het nieuwe voetbalstadion voor KSK Kieldrecht. Uit analyse van de afgegraven grond blijkt dat er een beperkte PFAS-vervuiling is. Hoewel de bodemsaneringsnorm niet wordt gehaald, is wel beslist om de grond niet te herbruiken. De vertraging voor de werken zal beperkt blijven.

De vervuiling met PFAS kwam aan het licht nadat een deel van de afgegraven aarde afgevoerd moest worden. “Op deze grond werd een bodemanalyse gedaan en daaruit bleek een beperkte vervuiling”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Uit verder onderzoek bleek dat deze omgeving vroeger vaak werd gebruikt voor brandweeroefeningen, wat meteen de vervuiling kan verklaren.”

Niet alarmerend

De concentraties PFOS en PFOA die werden aangetroffen, halen wel niet de individuele bodemsaneringsnorm, ook niet voor de totale som van de verschillende PFAS’en samen. “Maar uit voorzorg hebben we wel beslist om de verontreinigde bodem niet te hergebruiken en maatregelen te nemen”, vervolgt Van de Vijver. “De uitgegraven grond die momenteel nog op het terrein ligt, zal in afwachting van verder onderzoek preventief afgesloten worden met een hekwerk. De aanpalende scoutsvereniging is gecontacteerd, zodat zij de afgegraven grond niet gebruiken als speelhoop. We wachten ook het verkennend onderzoek van OVAM niet af, maar gaan als bouwheer zelf een onderzoek laten voeren door een erkend bodemsaneringsdeskundige. Die moet meer duidelijkheid geven over het hele terrein en over de verdere maatregelen die moeten genomen worden.”

Geen gevaar voor scouts

De gemeente benadrukt dat het met gras begroeide speelterrein van de scouts geen risico inhoudt. Dat wordt bevestigd door Karl Vrancken, die door de Vlaamse regering is aangesteld als opdrachthouder om PFAS-problematiek op te volgen en in kaart te brengen. “Zelfs op een plaats met een PFAS-verontreiniging, kunnen recreatieve activiteiten gewoon doorgaan, zolang de bezoekers of deelnemers de no regret-maatregelen respecteren”, zegt Vrancken. “Enkel het gebruik van losse grond is sterk af te raden maar voor een grasterrein stelt zich geen probleem zolang men een goede basishygiëne volgt zoals regelmatig de handen te wassen.”

Aarde afvoeren

Normaal gezien zou de gemeente de afgegraven aarde hergebruiken om natuurlijke speelheuvels aan te leggen maar die piste is nu dus verlaten. Voorlopig zal de vertraging beperkt blijven maar het is niet zeker of de timing tegen de start van volgend seizoen gehaald kan worden. Zoals bekend verhuist de voetbalclub vanuit het centrum naar Oud Arenberg. De gemeente trok 3,6 miljoen euro uit voor de bouw van een nieuwe sportaccommodatie. Het gebouw omvat acht kleedkamers met douches, vier scheidsrechterlokalen, bijhorende sanitaire voorzieningen, bergingen, twee vergaderruimtes, een kantine en een tribune.

Verhuis is nodig

Na de verhuis van de voetbalclub komt er ruimte vrij voor de uitbreiding van de gemeenteschool. De plannen daarvoor zijn al in 2016 ingediend. Er is niet alleen te weinig buitenspeelruimte, maar ook een tekort aan klassen. “Voor de voetbalclub zal er aan Oud Arenberg ook meer ruimte zijn want nu is er slechts één volwaardig veld een B-plein dat te klein is voor officiële wedstrijden”, legt schepen van sport Katrien Claus (CD&V) uit. “Na de verhuis kan de club zich verder ontplooien.” KSK Kieldrecht telt momenteel zo’n 250 leden.

Volledig scherm simulatie van het toekomstig nieuwe stadion © Kristof Pieters

