Boeren delen gratis winkeltassen uit aan supermarkt: “Steun ons door er lokaal geteelde producten in te steken”

BeverenEen tiental leden van de Bedrijfsgilde Beveren heeft woensdag een ludieke actie gevoerd voor de deur van supermarkt Delhaize in Beveren. Ze deelden gratis winkeltassen uit aan de toekomende bezoekers. “Met de oproep om bij het winkelen oog te hebben voor lokaal geteelde producten”, zegt voorzitter Tom Van Nespen. “Alleen zo kunnen we de eigen voedselvoorziening garanderen in de toekomst.”

De Bedrijfsgilde Beveren telt een 200-tal leden en is de grootste afdeling van Boerenbond in Oost-Vlaanderen. Naast traditionele landbouw en melkveehouderij is ook de tuinbouw en fruitteelt in deze regio sterk vertegenwoordigd. “Vooral de tuinbouwsector heeft het erg moeilijk door de gestegen energieprijzen”, legt Van Nespen uit. “Hoe moeten zij concurreren met tomaten en aardbeien uit Spanje waar er veel minder gestookt moet worden?” Ook de fruitteelt heeft het moeilijk. Het kost handenvol geld om de oogst te koelen terwijl de prijzen voor appels erg laag zijn.

Koop lokaal

Door winkeltassen uit te delen aan supermarktbezoekers wil men de consument oproepen om oog te hebben voor lokaal geteelde producten. “Ze kosten soms iets meer maar je steunt er wel de lokale land- en tuinbouw mee”, klinkt het. “Sommige supermarkten doen moeite om deze producten in hun gamma op te nemen maar de consument kijkt vaak eerst naar de portemonnee. Op vlak van voedselproductie zijn we in Vlaanderen nog voor een groot stuk zelfvoorzienend. Als we die bevoorrechte positie in de toekomst willen behouden, moet het ook meer gepromoot worden om lokaal te kopen.”

Eerlijke prijs

Sommige landbouwers zijn al ingestapt op het model van de korte keten via thuisverkoop. “Maar dat is niet voor alle boeren mogelijk”, benadrukt Van Nespen. “We vragen daarom consumenten om bewust op zoek te gaan naar producten van eigen bodem in de supermarkt én tegelijk roepen we de distributiesector op om de boeren een eerlijke prijs te geven. Vooral bij de discounters is het een prijzenslag en daar is de landbouwer altijd de dupe van. Als we moeten produceren met verlies, gaan er in de toekomst veel boeren en tuinders afhaken.”

Veel onrust

De oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen zorgen voor veel onzekerheid maar er zijn nog meer bedreigingen voor de land- en tuinbouw. “Door de oprukkende haven is de gronddruk in deze regio bijzonder hoog. Alsof dat nog niet voldoende is, zorgt nu ook het stikstofplan voor veel onrust. Het spreekt voor zich dat boeren door een gebrek aan perspectief helemaal ontmoedigd worden.”

