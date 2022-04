Boerderijkamp verhuist na klachten ouders: “Een kamp zonder dieren... niet meteen wat we voor ogen hadden”

BeverenEen boerderijkamp met een zestigtal kinderen is vroegtijdig stopgezet en verhuisd na klachten van ouders. Het vakantiekamp zou normaal gezien plaatsvinden in de kinderboerderij De Blauwe Hoeve maar door slechte afspraken konden de kinderen er geen dieren helpen verzorgen. Organisator Jeppa heeft intussen een alternatief gevonden, tot grote tevredenheid van zowel de kinderen als de ouders.

Enkele boze ouders namen begin deze week contact op met de gemeente Beveren na een confrontatie met ontgoochelde kindergezichten. Een zestigtal kinderen nam deel aan een boerderijkamp. “Volgens de brochure zouden ze een weekje tussen de boerderijdieren kunnen leven en ze ook helpen verzorgen”, zegt Stijn Hermans wiens twee kinderen waren ingeschreven. “Maandagavond vroeg ik aan mijn dochter welke dieren ze allemaal gezien had. ‘Enkel hondje op straat’ was het antwoord. Ik ben de volgende dag zelf poolshoogte gaan nemen en zag dat alle hokken waren vergrendeld met sloten. Op een aanpalend weiland waren enkele bureelcontainers gezet. De kinderen waren aan het spelen, maar niet op de boerderij, wel op een speelplein in de buurt. Daar betalen we uiteraard geen 145 euro per kind voor.”

Afspraken met vorige uitbater

Jelle Bettens van organisatie Jeppa heeft zich intussen al geëxcuseerd bij de ouders. “We hebben al een drietal edities van het boerderijkamp achter de rug en die waren altijd goed verlopen. De afspraken waren echter gemaakt met de vorige uitbater. We hebben met de eigenaar begin dit jaar contact opgenomen om de formule verder te zetten. Die zag het eigenlijk niet goed meer zitten maar er werd een compromis bereikt omdat deze editie al volzet was en we moeilijk nog konden annuleren. Ouders rekenen immers ook op de opvang. Bij de start van het kamp stelden we echter vast dat er sloten waren gehangen op alle kooien. Het was bovendien ook bijzonder slecht weer. We hebben zelf nog een tent bijgeplaatst. De nieuwe uitbaters van de brasserie hebben hun uiterste best gedaan en zelfs hun zaal ter beschikking gesteld maar dit is uiteraard niet het vakantiekamp dat kinderen en ouders voor ogen hadden.”

Jeppa besliste alles stop te zetten en heeft nu een alternatief programma. Woensdag trokken de kinderen naar de boerderij Euverbraecke in Melsele en donderdag wordt een bus ingelegd naar de kinderboerderij in Bornem. Als afsluiter is er vrijdag een bezoek aan een paardenboerderij.

Stresserend voor dieren

Koen Heyrman, eigenaar van De Blauwe Hoeve, vindt dat de organisator sneller naar een alternatief had moeten zoeken. “Het waren inderdaad afspraken die gemaakt waren met de vorige uitbater. Ik heb echter laten weten dat we deze kampen niet meer wilden laten doorgaan. Men mag de dieren aaien als ze aan de afsluiting staan maar het is te stresserend als er zestig kinderen in de weide lopen. Vooral de alpaca’s hadden eronder te lijden. We vreesden ook voor de veiligheid als ze tussen ezels en paarden lopen.” Jelle Bettens begrijpt de bekommernissen van de eigenaar. “Maar we waren te laat op de hoogte gebracht om nog een volwaardig alternatief te vinden. De boerderijkampen die voor de zomer op de agenda stonden zijn uiteraard wel reeds geannuleerd.”

Tevredenheid over alternatief

Schepen van Jeugd Laura Staut (CD&V) zit verveeld met de situatie. “Het gaat hier duidelijk om een geval van slechte communicatie en zullen dit zeker evalueren. We hebben in het verleden echter altijd goed samengewerkt met Jeppa en er is een goede oplossing gevonden.” Dat beamen ook de ouders. “Intussen amuseren onze kids zich naar hartenlust en werden ze heel warm ontvangen. Jammer van de valse start maar we zijn blij dat het is rechtgetrokken.”

