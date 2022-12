Bijna miljoen euro subsidie voor bouw nieuwe dojo en hal voor inline hockey

Het gaat om het eerste deel van een groot masterplan voor de reconversie van het oude zwembad van Beveren. Dat sloot in 2013 de deuren na 37 jaar dienst en werd met beperkte middelen omgevormd tot een gevechtssporthal. De reconversie zal gefaseerd worden uitgevoerd over een termijn van minimaal vijf jaar. In een eerste fase wordt een gloednieuwe hal gebouwd op maat van de inline hockeyclub Huskies. De club speelt nu in de aanpalende sporthal, maar de parketvloer heeft zwaar te lijden onder de rollerblades en er blijft weinig tijd en ruimte over voor andere clubs. De nieuwe hal van 1.245 m2 zal overdekt zijn maar met open wanden voor een natuurlijke luchtcirculatie. De boarding kan blijven staan.

In een volgende fase komt een eerste vleugel van het oude zwembad aan de beurt, waar vroeger de kleedhokjes en douches waren. Op het gelijkvloers komen 12 kleedkamers, sanitair en bergruimte. Op de bovenverdieping komt de nieuwe dojo met 3 volwaardige tatami’s van 414 m². Er wordt ook een groot atrium gecreëerd om de bezoekers te ontvangen over twee verdiepingen. Van hieruit krijgen toeschouwers én sporters een overzicht van alle sporten en sportruimtes in het Sportpark.”

Schepen van sport Katrien Claus (CD&V) is blij met de subsidie. “We gaan eerstdaags de omgevingsvergunning aanvragen waarna het aanbestedingsdossier kan opstarten. We hopen te kunnen starten na het bouwverlof van 2023. Door de gefaseerde aanpak kunnen alle clubs actief blijven. We bouwen daarom eerst de hockeyhal zodat er capaciteit vrijkomt in de huidige sporthal.”

De judoclub kan al beginnen uitkijken naar een nieuwe dojo

Het oude zwembad zal in een derde fase worden gestript en verbouwd.

