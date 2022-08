Bijna duizend chauffeurs geflitst in juli

Kruibeke AUTOSNEL­WEG­VER­HA­LEN. Antoine Denert bezette vijfender­tig jaar geleden E17: “Ik heb nadien nog klacht ingediend omdat er nooit bouwvergun­ning is afgeleverd”

Toen 53 jaar geleden de E17 werd aangelegd in Kruibeke, vermoedde geen enkele inwoner dat de snelweg het dorp zoveel naamsbekendheid zou opleveren. Zowat elke dag deelt de radio ons mee dat het aanschuiven is vanaf Kruibeke. Voormalig burgemeester Antoine Denert (76) heeft een bijzondere band met de E17. Hij was erbij toen die werd aangelegd, bezette hem zelfs in de jaren tachtig en schoot nadien met zijn E-team gestrande chauffeurs te hulp in de file. “De snelweg is zowel een zegen als een vloek geweest voor Kruibeke”, vat hij vandaag samen.

5 augustus