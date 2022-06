Bibliotheek krijgt onderdak in parochiekerk: “Geen ontwijding nodig en zonder ingrijpende verbouwingen”

KalloEen aannemer is gestart met verbouwingswerken in de kerk van Kallo. De gemeente gaat twee zijbeuken inrichten als bibliotheek. Er kunnen wel nog altijd eucharistievieringen plaatsvinden. Volgens schepen Ingeborg De Meulemeester is het een schoolvoorbeeld van een ideale nevenbestemming. “Hopelijk zorgt dit voor inspiratie voor de vele andere kerken in onze gemeente.”

Het huidig bibliotheekfiliaal is momenteel nog ondergebracht in het oude gemeentehuis van Kallo maar dat zal op termijn verkocht worden. De wijkagent en de permanentie verhuizen naar het oude schoolhuis in de Hoog Kallosstraat. Voor de bibliotheek werd een oplossing gevonden in de parochiekerk. “Met een vrij beperkt budget kunnen we twee delen van de zijbeuken inrichten”, legt schepen Ingeborg De Meulemeester (N-VA) uit. “De aannemer maakt namelijk gebruik van de aanwezige bogen. Daar wordt een houten frame in geplaatst met platen in polycarbonaat. Hierdoor blijft er in het hele kerkgebouw een natuurlijke lichtinval. Er komen nadien nog een aantal kleuraccenten op, naar analogie met de glasramen in de buitengevel.”

Volledig scherm © Kristof Pieters

Behoud van structuur

Het kerkportaal was al in het verleden voorzien van een glazen wand. Voor eucharistievieringen kan men de middenbeuk dus volledig afsluiten. “Begrafenissen en huwelijken kunnen er ook in de toekomst nog plaatsvinden”, benadrukt de schepen. “Het gaat om een nevenbestemming waarvoor geen ontwijding nodig is van de kerk. Er moeten ook geen ingrijpende werken gebeuren. Eén beuk wordt ingericht als bibliotheek met gezellige zit- en leeshoeken. De andere beuk heeft ook een kleine vergaderruimte waar verenigingen gebruik van kunnen maken. Daar is ook het sanitair blok voorzien en de uitleenbalie. We hebben ook niet de volledige zijbeuken nodig maar slechts een gedeelte. Zo blijft er meer dan voldoende plaats over voor kerkelijke plechtigheden.”

Volledig scherm © rv

Zelfscanbalie

Het bibliotheekfiliaal in Kallo is momenteel maar één dag per week geopend. “Maar daarbuiten zijn er ook extra openingsdagen exclusief voor de school”, vervolgt De Meulemeester. “Na de verhuis gaan we bekijken of we dit aanbod kunnen verruimen. Zodra er een zelfscanbalie is, is het zeker een optie om de bib meerdere dagen per week te openen.”

Inspiratie

De schepen hoopt vooral dat het project andere kerkfabrieken kan inspireren. “De Petrus en Pauluskerk van Kallo is de allereerste die een nevenbestemming krijgt maar we hebben uiteraard nog tal van andere kerken waar nauwelijks nog erediensten plaatsvinden. Ideeën voor nevenbestemmingen zijn er voldoende, vooral op vlak van cultuur. Het is vooral een kwestie van goede afspraken te maken. Hopelijk is de kerk van Kallo de aanzet voor nog meer van deze projecten.”

