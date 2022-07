Bewoners in verzet tegen verkaveling in Kattestraat: “Ontsluiting via drie meter breed baantje dat aansluit op fietssnelweg”

MelseleBewoners van de Kattestraat en Vossenstraat in Melsele zijn met een petitie gestart tegen de aanleg van een nieuwe verkaveling. Een projectontwikkelaar wil een villa slopen en er twee appartementsgebouwen met twintig flats en dertig woningen neerzetten. Volgens de buurt heeft dat een zware impact op de mobiliteit en leefbaarheid. De enige ontsluiting is namelijk via een drie meter breed baantje dat aansluiting geeft op een fietssnelweg.

De nieuwe verkaveling is gelegen in woongebied, maar volgens de buurtbewoners wezen studies in het verleden al uit dat de zone bijzonder moeilijk te ontsluiten is. “Het gaat om studies die werden uitgevoerd in opdracht van de gemeente en de provincie en die al dateren van 2006. Het verkeer is er sindsdien niet minder druk op geworden. De Kattestraat laat een vlotte ontsluiting van een nieuwe verkaveling niet toe”, zegt buurtbewoner Marc De Bock. “Op de N70 mogen er geen nieuwe aantakkingen gerealiseerd worden. Het enig alternatief is dus de bestaande Kattestraat, maar die is op die plek slechts drie meter breed.”

Volledig scherm Een plan van de verkaveling met vijftig woningen en appartementen © Kristof Pieters

Samen met enkele andere bewoners is hij met een petitie gestart om massaal bezwaar in te dienen. “De Kattestraat is doodlopend voor het autoverkeer en net ter hoogte van de toekomstige ontsluiting gaat de straat over naar een fiets- en wandelverbinding die aansluiting geeft op de fietssnelweg F425. Heel veel schoolgaande kinderen maken van deze route gebruik om van en naar de tramterminus te rijden.”

PFOS

Alleen al voor de aanleg van de wegen en de bouw van de woningen zal de verkeerssituatie in de omgeving volgens de bewoners erg gevaarlijk worden. “Het is ons een raadsel hoe al die vrachtwagens veilig tot op de werf gaan geraken. Het is trouwens nog maar de vraag of er überhaupt een schop in de grond mag op die plek. We zitten hier pal op de grens met Zwijndrecht en een deel van die toekomstige verkaveling bevindt zich in een gebied dat op de PFOS-kaart staat ingekleurd als mogelijk vervuild. Men wil evenwel wel een grote ondergrondse parking aanleggen waarvoor er continu grondwaterbemaling nodig is. De werken aan de N70 zijn voor veel minder stilgelegd.”

Volledig scherm Rakelings langs de geplande verkavelingen liggen er pijpleidingen van onder meer Total en Air Liquide. © Kristof Pieters

Pijpleidingen

De bewoners wijzen ook op de nabijheid van een aantal pijpleidingen van Total en Air Liquide. “Nergens in Vlaanderen mag er nog zo dicht bij pijpleidingen worden gebouwd. Zeker bij grondwerken en bronbemaling ontstaat een risico. En wat als men in de toekomst er nog meer leidingen wil plaatsen?” Tot slot zijn er ook vragen bij de waterhuishouding. “Een deel van het gebied is overstromingsgevoelig. Om die reden wil men het terrein op sommige plekken met een halve meter ophogen. Met zo’n niveauverschil vrezen we dat de bestaande tuinen snel onder water zullen lopen bij zware regenval.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 29 juli. De bewoners hopen met een petitie het college te kunnen overtuigen om het project af te keuren. Schepen van Ruimtelijke Ordening Boudewijn Vlegels (N-VA) wil voorlopig nog geen standpunt innemen. “We moeten dit dossier namelijk eerst nog bespreken op het college.”

Volledig scherm Marc De Bock bij het weiland achter de villa waar de twee appartementsgebouwen worden gepland. © Kristof Pieters

Volledig scherm Voor de ontsluiting zal een bestaande villa worden gesloopt. © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

