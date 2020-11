Bewoner krijgt messteek in de buik bij home-invasion

Melsele Kafka bij De Lijn: vier projectlei­ders op twee jaar tijd om cameranet­werk te plaatsen aan P&R Melsele en nul resultaat

7 november Het is nog altijd wachten op het beloofde cameranetwerk aan de P&R in Melsele. Twee jaar na de aankondiging dat er 44 camera’s zouden komen, lijkt er nog altijd geen schot in de zaak te komen. De oorzaak zijn personeelsproblemen bij De Lijn. Er zijn al vier projectleiders aangesteld en de laatste moest in augustus van nul herbeginnen.