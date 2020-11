Bewoner gewond bij home-invasion, wellicht afrekening over openstaande schuld

Waasland-Noord Bestuurder geflitst met 156 kilometer per uur op Hoge Watergang­weg

11 november De politie Waasland-Noord controleerde in oktober 6.849 voertuigen op hun snelheid. 561 bestuurders reden sneller dan toegelaten. Eén bestuurder reed 156 per uur op de Hoge Watergangweg in Vrasene. De maximumsnelheid is er 70 kilometer per uur.