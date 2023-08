Heraanleg Burcht­sestraat eerste werf sinds PFAS-cri­sis: “Grondwater zal continu bemonsterd worden”

In Zwijndrecht is het startschot gegeven van de heraanleg van de Burchtsestraat, Alfred Ostraat en Bareelstraat. Er wordt zo’n 5 miljoen euro geïnvesteerd in de aanleg van een nieuw wegdek en gescheiden riolering. De bedoeling is de terugkerende wateroverlast aan te pakken. Dit is meteen de eerste werf sinds de PFAS-crisis twee jaar geleden losbarstte.