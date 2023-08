NET OPEN. Els (45) verbouwde bloemenwin­kel tot Bar Bizoe: “Eerbetoon aan mijn oma Zoë en onze gedeelde passie voor koken”

Bazel is een culinaire hotspot rijker. Els Cole opende er de deuren van Bar Bizoe. Het voorbije jaar verbouwde ze de voormalige bloemenwinkel in de Kerkstraat tot een trendy plek waar men kan ontbijten, lunchen of aperitieven. Twee dagen in de week is de zaak ook ’s avonds open en worden er sharinggerechten geserveerd.