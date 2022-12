Bewakingscamera legt vlucht van dieven vast na inbraak: “Alleen de meest waardevolle juwelen werden gestolen”

Beveren Zaakvoer­der Stefano van iconisch restaurant Villa Belvedere kan band met België niet doorknip­pen na sluiting: “Beveren zal échte pizza kunnen blijven eten, wees daar maar zeker van”

Het bekende Italiaans restaurant Villa Belvedere in Beveren heeft de deuren gesloten. Het gebouw is verkocht en wordt een speelhal. Voor zaakvoerder Stefano Ruggeri (47) was dit eigenlijk het moment om definitief terug te keren naar zijn gezin, dat in Sardinië woont. “Maar ik kan mijn band met België niet zomaar doorknippen.” Een gesprek met een rasechte Italiaan over het leven, de liefde en... échte Napolitaanse pizza.

24 december