Beverse Handicar betrokken bij ongeval op Melseledijk

Het ongeval gebeurde in de rijrichting van Kallo. De bestuurder van een Mercedes had niet tijdig gezien dat de Handicar voor hem vertraagde en knalde er achteraan op in. Hoewel het een stevige aanrijding was, vielen er geen gewonden. Er zaten gelukkig ook geen passagiers in het busje. De Handicar raakte slechts licht beschadigd en kon de weg verderzetten na het invullen van de nodige papieren. De auto die inreed op de minibus raakte zwaar beschadigd en moest getakeld worden. Een ploeg van de brandweer kwam ter plaatse om gelekte brandstof en brokstukken op te ruimen. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder. Bestuurders konden beurtelings passeren.