Beverse cultuurwereld rouwt om Johan De Ridder (79): “Gestorven na viering van zijn geliefde Ter Vesten”

Beveren/Sint-NiklaasJohan De Ridder, de ongekroonde Beverse cultuurpaus, is zaterdagavond op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was op weg naar huis na de viering van 25 jaar cultuurcentrum Ter Vesten , de schouwburg waar hij mee aan de wieg van stond. Tot aan zijn dood was hij nog altijd actief.

De verdiensten opsommen van Johan De Ridder is bijna onbegonnen werk maar het meest bekend is hij als voorzitter van de cultuurraad. Daarin was hij maar liefst 36 jaar actief waarvan 20 jaar als voorzitter. De ridder ‘versleet’ in die periode drie burgemeesters en acht cultuurschepenen. Zijn eerste stappen in de culturele wereld zette hij bij de toneelvereniging Tassijns in Haasdonk. Niet op de planken maar wel als bestuurslid en af en toe op de regiestoel. In 1976 stond hij mee aan de basis van de oprichting van de cultuurraad in Haasdonk. Zo is hij nadien bij de overkoepelende gemeentelijke cultuurraad van Beveren terechtgekomen.

Cultuurboom

Als voorzitter van de cultuurraad werkte Johan De Ridder nauw samen met meer dan 200 socio-culturele verenigingen. Op zijn palmares als staan tal van activiteiten die nog jaarlijks terugkeren waaronder ook de Cultuurboom. Die werd hem in 2014 zelf toegekend bij zijn ontslag als voorzitter. Zijn grootste erfenis is echter zonder twijfel het cultuurcentrum Ter Vesten. Samen met Lizette Bourdeaud’hui, toenmalig schepen François Smet en Hugo Picqueur stond hij aan de wieg van de schouwburg. Tot aan zijn dood zetelde hij nog in de commissie die toekeek op de programmatie. Hij bleef ook een voorvechter om Ter Vesten zoveel mogelijk autonomie te geven.

Viering Ter Vesten

Het is uitgerekend na afloop van het jubileumfeest voor het 25-jarig bestaan van Ter Vesten dat Johan De Ridder is gestorven. “We kunnen er misschien enige troost in vinden dat hij bijzonder veel van deze avond heeft genoten”, zegt schepen van cultuur Ingeborg De Meulemeester. “Ik heb nog met Johan samengezeten om een overzicht samen te stellen van de geschiedenis voor mijn speech. Zijn dood is een groot verlies voor Ter Vesten en bij uitbreiding de hele cultuurwereld. Hij zette zich geen 100 maar 300 procent in en is altijd even gedreven gebleven.”

Portus Berkenboom

Ook voor de scholengroep Portus Berkenboom uit Sint-Niklaas is het overlijden van Johan De Ridder een zware klap. Hij zetelde al vele jaren als voorzitter van het schoolbestuur. Bijna dagelijks was hij hiervoor nog in de weer en bleef hij op de voet alle hervormingen in het onderwijslandschap volgen. Johan De Ridder voorspelde het eigenlijk zelf al bij zijn afscheid als voorzitter van de cultuurraad: “Voor het fameuze zwarte gat zal ik nooit moeten vrezen”.

