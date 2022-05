Bevers zanger Danzel wint Poolse liedjeswedstrijd: “Het moeilijkste nummer gehouden voor de finale... maar ik breng het geen tweede keer meer”

BeverenBij het Eurovisiesongfestival scoorde België maar weinig punten maar zanger Danzel heeft in Polen wel met verve ons land vertegenwoordigd. Hij won er afgelopen vrijdag de finale van de populaire televisieshow ‘Your face sounds familiar’. Tien weken lang kroop hij in de huid van een andere artiest , van Lenny Kravitz tot Tina Turner. In de finale koos Danzel voor de Poolse ster Czeslaw Niemen. “Zingen in een taal die je niet eens begrijpt, is een aartsmoeilijke opdracht. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost.”

‘Your face sounds familiar’ is een kruising tussen de ‘Soundmixshow’ en ‘The Masked Singer’. Alleen kruipen de deelnemers niet in een kostuum maar ondergaan ze een volledige metamorfose. Bevers zanger Johan Waem, alias Danzel, is in Oost-Europa nog steeds razend populair en werd daarom gevraagd als deelnemer aan het programma. De voorbije weken transformeerde hij in onder meer Tina Turner, James Hetfield, Seal en Lenny Kravitz. Als Ryszard Riedel, een Poolse bluesmuzikant, won hij ook al een aflevering. Het leverde hem meteen een finaleplaats op. “Ik was dat ik hier straf moest uitpakken”, vertelt Johan. “Mijn medekandidaat is een topper en kroop dit keer in de huid van Pavarotti. Ik wist dat ik hem als pakweg Bon Jovi niet zou verslaan. Daarom koos ik andermaal voor een Poolse artiest.”

Zingen in het Pools

Met succes want voor de ogen van miljoenen kijkers won hij vrijdagavond de finale van de liedjeswedstrijd. “Het heeft me wel bloed, zweet en tranen gekost. Dat nummer breng ik geen tweede keer meer. Het ritme ligt hoger dan dat van een technosong en dan ook nog eens in een taal die ik niet eens begrijp.” Terugblikkend op de vorige aflevering genoot Johan zelf het meest van zijn vertolkingen van Lenny Kravitz en Seal. “Mijn stem leunt hier het meest bij aan. Ik denk dat ik misschien toch een beetje een zwarte ziel heb”, lacht hij.

Populair in Polen

In Polen zal hij echter niet kunnen ontsnappen aan nummers in de nationale landstaal. “Ik heb intussen al twee keer een Poolse song gebracht op een concert. Het is vooral leuk dat het grote publiek nu weet dat mijn repertoire wel wat breder is dan de hit ‘pump it up’. Ik was al erg populair in Polen maar met deze show is het echt ontploft. Ik ben voor zowat elk televisieprogramma gevraagd van de zender Polsat. Momenteel kom ik even op adem in België maar vanaf 28 mei is mijn agenda al goedgevuld. Eind deze maand breng ik op de Poolse televisie ook een nummer met mijn twee dochters. Dat zal eveneens een bijzonder moment zijn.”

Goede doel

Het prijzengeld als overwinnaar van de liedjesshow, 100.000 Poolse Zloty of zo’n 25.000 euro, schenkt Johan weg aan het goede doel. “Dat gaat naar de Polsat Foundation die hiermee een operatie financieren van een meisje met een zware fysieke beperking. Ze is geboren met misvormde handen en voeten. Op haar vier jaar is ze door haar moeder afgestaan. Dokters kunnen ervoor zorgen dat ze haar vingers kan gebruiken maar per vinger kost de ingreep 10.000 Zloty. Het prijzengeld is dus net voldoende om haar twee volwaardige handen te bezorgen. Dat is ook voor mij een bijzonder mooie afsluiter van wat sowieso al een fantastische ervaring was.”

Volledig scherm Danzel met zijn vrouw Kathleen en enkele vrienden die naar de finale kwamen kijken in Polen. © rv

Volledig scherm Danzel in de huid van Tina Turner © rv

Volledig scherm Voor elke aflevering moest hij een hele metamorfose ondergaan. © rv

Volledig scherm © rv