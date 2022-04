Bevers vredesgenootschap AXIS4peace schenkt 1.000 euro voor vluchtelingen uit Oekraïne

Het vredesgenootschap werd in 2006 opgericht omdat de meeste oudstrijdersbewegingen verdwenen zijn en men de nagedachtenis aan de slachtoffers van beide wereldoorlogen levendig wil houden. “Wat altijd zeer onwaarschijnlijk leek is 77 jaar een beangstigende realiteit geworden: oorlog aan de achterdeur, of is het de voordeur, van Europa”, zegt voorzitter Ann Cools. “Het bedroeft ook ons vredesgenootschap enorm, dat door primitieve expansiedrang, een volk onder de voeten gelopen wordt. Er wordt niet gefocust op militaire doelwitten, maar ook burgers zitten in het vizier en worden al vluchtend in de rug geschoten of gebombardeerd terwijl ze schuilen in een kraamkliniek of theater of staan te wachten aan een station. AXIS4peace kon niet werkloos aan de kant blijven staan. Ons bestuur heeft daarom beslist de organisaties te ondersteunen die zich inzetten om de Oekraïense vluchtelingen op een menswaardige manier te ontvangen en te begeleiden.”