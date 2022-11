Bevers VR-bedrijf yondr bouwt virtuele wereld voor Rode Duivels en Camille: “Grote merken hebben de ‘metaverse’ nog maar pas ontdekt ”

Beveren Debby Pfaff (47) opent deuren van nieuw fitnesscen­trum NRG: “Op de plek waar mijn vader leerde voetballen”

Op het Congoken in Beveren is Debby Pfaff aan de slag gegaan als manager van het nieuwe fitnesscentrum NRG. Voor de oudste dochter van de wereldberoemde doelman Jean-Marie is de plek symbolisch want haar vader groeide er op en het is ook de plek waar hij zijn eerste ballen uit het doel haalde. “Een geknipte locatie dus om mensen aan het sporten te krijgen”, lacht ze.

4 november