Beverentunnel afgesloten richting Nederland na zware kop-staartaanrijding tussen twee vrachtwagens

Het was de chauffeur van een Nederlands autotransport die vlak na het inrijden van de Beverentunnel te laat opmerkte dat het verkeer voor hem vertraagde. Hij reed achteraan in op een Poolse truck. Meteen na het ongeval vatte de cabine van de Nederlandse vrachtwagen ook vuur. Dit kon gelukkig wel snel gedoofd worden. Er was hierdoor wel een rookontwikkeling in de tunnel. Die is door het ongeval volledig versperd in de richting van de Liefkenshoektunnel.