Beveren Zingt uit volle borst mee

Bekender dan Jean-Ma­rie Pfaff en geliefd bij royalty: de Beverse Blauwe, het konijn dat Beveren internatio­naal op de kaart zette

Gewezen doelman Jean-Marie Pfaff zette Beveren wereldwijd op de kaart en krijgt binnenkort een eigen museum. Het is echter maar klein bier bij de internationale faam die honderd jaar geleden een blauw konijn te beurt viel. De ‘Beverse Blauwe’ was gekend van Rusland tot de Verenigde Staten. We gingen op bezoek bij historicus Freddy Buys, die bezig is met een onderzoek naar de geschiedenis van deze vierpotige Bevernaar.