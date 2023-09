Beveren wil hogere toelage uit gemeentefonds: “Meer dan 50.000 inwoners en enorme oppervlakte”

Taxi voor leerlingen buitenge­woon onderwijs plots afgeschaft: “Weer vier uur per dag op de bus, dat is kind-onwaardig”

Enkele leerlingen uit de omgeving van Kieldrecht die buitengewoon onderwijs volgen in Lokeren moeten op 1 september opnieuw vier uur per dag op de bus zitten. De taxidienst die vorig schooljaar werd ingelegd, is om budgettaire redenen afgeschaft. Een ijskoude douche voor de betrokken ouders. “Dit is kindonwaardig en al zeker voor een kind met ernstige gedragsproblemen”, getuigt Imke Temmerman, mama van de 10-jarige Nils.