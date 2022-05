Beveren ondertekent solidariteitscharter van Special Olympics

De ondertekening gebeurde op de voorlaatste dag van de Special Olympics Belgium Nationale Spelen in Ottignies-Louvain-la-Neuve en Eigenbrakel. Maar liefst 2.737 atleten leefden zich uit in hun favoriete sport. Maar er is nog werk aan de winkel om mensen met een verstandelijke beperking kansen te geven op het sportveld én in de maatschappij. In 2021 ondertekenden 15 steden en gemeenten het solidareitscharter. Dit jaar volgen er 7 nieuwe steden en gemeenten dit voorbeeld, waaronder Beveren dat in 2019 nog gaststad was voor de Special Olympics. Met de ondertekening van het charter engageert Beveren zich om de sociale integratie van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen via de sport, opleiding of onderwijs, jeugdbeleid, sociale zaken of gelijke kansen, of zelfs werkgelegenheidsbeleid.