Beveren neemt deel aan test BE-Alert

BeverenOp donderdag 6 oktober staat er een nationale test van het alarmeringssysteem BE-Alert op het programma. Een aantal gemeenten waaronder Beveren neemt hieraan deel. Er zijn drie testen voorzien in Haasdonk, Kallo en in de haven.

Bij een noodsituatie wil de overheid inwoners graag snel kunnen verwittigen. Dat kan met het alarmeringssysteem BE-Alert. Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen via sms, telefoon of e-mail naar iedereen die impact kan ondervinden van een noodsituatie. Zo kunnen inwoners op een snellere manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. bij hinder ramen en deuren te sluiten bij een brand.

Op donderdag 6 oktober houden verschillende gemeenten in België een BE-Alert test. Ook gemeente Beveren doet mee. Het bestuur wil niet alleen de procedures inoefenen maar ook inwoners bewust maken van het feit dat het belangrijk is om meteen op de hoogte te zijn bij een noodsituatie. Deze test is bovendien de ideale gelegenheid voor inwoners die nog niet zijn ingeschreven om dit te doen op de website www.be-alert.be.

Drie verschillende testen

In Beveren worden drie testen gepland. Een eerste is een BE-Alert testbericht naar inwoners van Haasdonk. Inwoners die ingeschreven zijn op BE-Alert zullen op donderdag 6 oktober tussen ongeveer 13 en 15 uur een sms en telefoon met de gesproken boodschap “Test BE-Alert gemeente Beveren. Dit is een test. …”

Een tweede test is een Alert-SMS naar mensen die tijdens de testfase in Kallo of in de haven aanwezig zijn. Hierbij wordt BE-Alert getest op basis van locatie-gebaseerde alarmering. Iedereen die zich op donderdag 6 oktober tussen 13 en 15 uur binnen de afgebakende testzone Waaslandhaven en Kallo bevindt, of zeer recent bevond, ontvangt een test-SMS van BE-Alert. Men ontvangt deze Alert-SMS ook als men zich niet voor het alarmeringssysteem van BE-Alert inschreef. Dit systeem werkt via de gsm-operatoren, op basis van de plaats waar iemand zich bevindt. De gegevens zelf zijn anoniem voor de verzender.

Tot slot is er ook nog een specifieke test voor havenbedrijven. Mensen met een veiligheidsfunctie in bedrijven actief in de haven ontvangen een testbericht. Zij werden door hun bedrijf aan een lijst toegevoegd die beheerd wordt door het havenbedrijf en zij krijgen een sms en telefoon met gesproken boodschap.

